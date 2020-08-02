Ajda Pekkan sahnede üç saat kaldı Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum Bvs Bosphorus Otel'deki Günay Restaurant'da sahne aldı. Açık havada gerçekleşen performansı mekanı dolduran beş yüz kişi izledi.

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı. "Yakar Geçerim", "Arada Sırada", "Resim", "Yan", "Aynen Öyle", "Vitrin" ve "Flu Gibi" gibi pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Popun kraliçesi, repertuarında sürpriz şarkılara da yer verirken muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.& ;

Kaynak: Snob Magazin