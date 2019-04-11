Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti
Düzce'de, ailesinin cep telefonuna el koyduğu 16 yaşındaki lise öğrencisi, evi terk etti. 5 gündür oğlundan haber alamayan baba, "Biz telefonunu elinden almıştık, derslerine engel oluyor diye. Annesinden telefonunu istemiş. Annesi vermeyince üstünü başını değiştirmiş evden ayrılmış." dedi.
Düzce'de, ailesinin telefonunu elinden aldığı 16 yaşındaki Yunus Taştan, evi terk etti. Oğullarından 5 gündür haber alamayan aile, polis ve jandarmaya başvurdu.
AİLE 5 GÜNDÜR ÇOCUKLARINDAN HABER ALAMIYOR
Düzce'de oturan lise öğrencisi Yunus Taştan, cep telefonu ile fazla vakit geçirince ailesi müdahale etti. Anne ve babası, Taştan'ın cep telefonuna el koydu. Bunun üzerine Yunus Taştan, 6 Nisan günü evi terk etti. 5 gündür oğlundan haber alamayan Faruk Taştan, polis ve jandarmaya başvurdu.
"ANNESİ TELEFONU VERMEYİNCE EVDEN AYRILMIŞ"
Oğlu Yunus'tan geri dönmesini isteyen Faruk Taştan, "Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında evden çıkmış. Biz telefonunu elinden almıştık, derslerine engel oluyor diye. Annesinden telefonunu istemiş. Annesi vermeyince üstünü başını değiştirmiş evden ayrılmış. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz." dedi.
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Lafta solemicen bu veletleteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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16 yaş çocukların en tehlikeli olduğu dönem. Yasak koyarak, hiçbişey halledilmez ve daha çok tepki doğurur. Oturup konuşmak lazım. Annesinin kucağında 3 yaşında çocukların bile ellerinde telefon var. İnşallah bir an önce bulunur ve ailesine kavuşur.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Cocuklara tuslu telefon verın akılı telefonlar cocukları cıleden cıkartıyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cocugum bu olayi abartma ve evine dön.Aileni daha fazla üzme. Bence kendin de cok üzgünsün...Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Deccal Tek gözlü olacak! Hiç bir yaratığa benzemiyecek! Herkesin arasına fitne tohumlara saçacak. Herkesi etkisi altına alacak. Onun etkisindeki insanlar yarı baygın gibi olacaklar etrafları ile irtibatları kesilecek. Hep onun gözlerine bakacaklar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır