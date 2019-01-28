Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

– BURSA'da yaşayan Mert Hüseyin Milli, ailesine özel farklı bir içecek yapma düşüncesiyle Çin'e özgü Kombucha çayı yapmaya başladı. Milli, kısa sürede kurumsallaşarak Kombucha çayı üreten ilk 5 firmadan biri olduklarını söyleyerek, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş almaya başladıklarını belirtti.

Bursa'da ailesine farklı tatlar sunmak isteyen Mert Hüseyin Milli (28) ve ağabeyinin eşi Duygu Milli (30), çeşitli araştırmalar sonucu Kombucha çayı yapmaya başladı. Son dönemlerin popüler bitki çayları arasında yer alan çayları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve komşularına ikram eden Hüseyin Milli ve Duygu Milli, beğeni almaları üzerine çayın üretimini yapmaya başladı. Çayın firmalaşmış olarak üretimini yapan ilk 5 firmadan biri olduklarını söyleyen Milli, satışları sosyal medya hesapları ve internet üzerinden yaptıklarını belirtti. Ürünün, sindirim sistemi başta olmak üzere sağlık yönünden birçok faydası olduğunu belirten Milli, Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderdiklerini söyledi.

'TOKSİNLERİ TEMİZLEYEREK VÜCUTTAN ATIYOR'

Çayın tarihi süreci hakkında bilgiler aktaran Mert Hüseyin Milli, "2 bin 200 yıllık kültüre sahip olan bir Çin çayı diyebiliriz. Çin İmparatorunun rahatsızlığı için doktor Kombu tarafından üretilen bir çay. Kültür mantarının fermante edilmesiyle oluşturulan bir çay. Öncesinde yeşil çay, siyah çay, beyaz çay demleniyor. Soğutulduktan sonra mantar koyularak fermantasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Belli bir süreç geçtikten sonra da mantar içerisinden süzülerek alındıktan sonra içime hazır halde sunuluyor" dedi. Kombucha çayının sağlık açısından da faydalı olduğunu belirten Milli, "Öncelikle bağırsak sistemine müdahale ediyor. Bağırsakları temizleyerek içerideki zararlı bakteri ve toksinleri temizleyerek vücuttan atıyor. Arkasından bağırsak çeperine yerleşiyor ve sonradan vücuda girecek olan besinlerin ve toksinlerin direkt dışarı atılmasını sağlıyor. Daha güçlü bir sindirim sistemi, daha güçlü bir metabolizma ve ikisinin de daha sağlıklı çalıştığı bir vücuda sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çayın üretimini ilk olarak evde gerçekleştirdiğini belirten Milli, "İş ortağımla birlikte üretimini evde yapıyorduk. Aile içerisinde sağlıklı bir şekilde kullanıyorduk. Mantarlar elimizde çoğalmaya başladı. Bunun yanında biz de güzel bir tat yakaladık. Bu çayı deneyen yakınlarımız dışarıya açılmamız anlamında bizi teşvik etti. Biz de bu anlamda bir girişimde bulunduk" diye konuştu.

İlgi görmesi üzerine şehir dışından da sipariş aldıklarını belirten Milli, "Bu bir beslenme ürünü. Bunun en az 2 ay kullanılmasını öneriyoruz. Bu işe başladığımız zaman Türkiye'de şirketleşmiş 4-5 firma vardı. Tadından kaynaklı olarak olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehir dışına çok sayıda sipariş gönderiyoruz" dedi.

- Bursa

Kaynak: DHA