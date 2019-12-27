Ailesinden 'helallik' istedi, hastanede can verdi

27.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:54

ANTALYA'da, evde aniden fenalaşan ve ambulansa alındığı sırada yakınlarından 'helallik' isteyen Ahmet Oğuz (26), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 256 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kalp hastası olduğu belirtilen Ahmet Oğuz, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Oğuz'un kalbini tuttuğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekipleri apartmana gireceği sırada yakınlarının yardımıyla aşağıya inmeye çalışan Ahmet Oğuz, bir anda yere yığıldı.Yakınlarından 'helallik' isteyen Oğuz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Oğuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA