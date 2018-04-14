Diyetisyen Aysun İpek, Demirci İlkokulu sosyal sorumluluk projesi "Ailem Benim İçin Öğreniyor"da velilere eğitim verdi.

Demirci İlkokulu öğretmenleri Tuba Cebiroğlu ve Erol Ünal'ın sosyal sorumluluk projesi "Ailem Benim İçin Besleniyor" organizasyonu bir otelde gerçekleşti. Liv Hospital Samsun Diyetisyen Aysun İpek'in eğitim verdiği projeye Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ve Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile veliler, öğrenciler katıldı. Keyifli anlar yaşanan organizasyonda anne ve babalarla birlikte eğitim eşliğinde krep, sandviç, tatlı atıştırmalıklar ve yararlı meyve suları yapıldı.

" Anne baba değişir, çocuk değişir. Bir çocuk değişir, dünya değişir"

Projeye hayat veren Demirci İlkokul öğretmenlerinden Tuba Cebiroğlu, "Ailem Benim İçin Öğreniyor Projesi güzel yüreklerin buluştuğu gönül projesi. Bu projenin amaçlarından biri kırsalda yaşayan ailelerimize ulaşmakta zorlandıkları etkinlik imkanlarını sağlamak ve çocukları ile birlikte hayatları boyunca unutamayacakları güzel anılar biriktirmektir. Biz Bu projeye başlamadan önce velilerimize ihtiyaç belirleme formları düzenledik. Çıkan sonuçlar bize yol gösterici oldu. Beslenme büyük bir sorundu bizler için; Liv Hospital Samsun'dan Diyetisyen Aysun Hanım ve Gastro-Art ekibi ile iş birliği ile çok güzel ve faydalı bir çalışmaya imza attık. Artık anne ve babalarımız sağlıklı beslenme nedir? Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır bununla ilgili fikir sahibiler. Biz şu sloganla bu yola çıktık 'Anne baba değişir, çocuk değişir. Bir çocuk değişir, dünya değişir.' Projemiz devam eden bir süreçte proje ortağım Erol Önal ile güzel yürekleri minik yüreklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yetersiz beslenme veya aşırı beslenme doğru değil"

Katılımcılara öğrencilerin nasıl beslenmeleri ve beslenme çantaları hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda eğitim veren Diyetisyen Aysun İpek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yetersiz beslenmeleri de aşırı beslenmeleri de sağlıklı beslenme başlığı altında doğru uygulamalar değil. Okul çağındaki her çocuk zihinsel gelişimini ve bedensel gelişimini tamamlamak için yeterli ve dengeli beslenmelidir. Burada en büyük görevin ebeveynlere düştüğü gerçeği projenin bu anlamda çok daha faydalı olacağını gösteriyor. Biz bu workshopta çocukların okuldaki uzun süreli açlığının önüne geçmeyi ve düzenli kahvaltı yapmalarını sağlamayı amaçladık. Ulaşımı kolay sağlıklı tüm besinler çocukların beslenme çantalarını doldurdu. Ebeveynlerin keyifli katılımı günlük hayatta bu sürecin uygulanabilirliği sonuçlarının da iyi olacağına inandırıyor. 'Ailem Benim İçin Öğreniyor Projesi'nde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böylesine faydalı projelere her okul katılmalı" diye konuştu. - SAMSUN