İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi görev yapan Yavuz Kalaycı yakalandığı koronavirüsten kurtulamadı.

19.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:41

Sağlık sisteminde hastalarla ilk temas kuran ve koronavirüs tehlikesini en fazla yaşayan aile hekimlerinden acı haber geldi.

EYÜPSULTAN'DA BİR AİLE HEKİMİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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