IHAAW101853-SIY/18-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. 18.01.2019 10: 18: 53 TSI

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Kaynak: İHA