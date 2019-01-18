Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 Ek Gösterge Çalışmalarımız Devlet Personel...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 Ek Gösterge Çalışmalarımız Devlet Personel...

IHAAW101853-SIY/18-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,

IHAAW101853-SIY/18-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. 18.01.2019 10: 18: 53 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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