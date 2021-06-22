AIESEC Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti
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AIESEC Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti

AIESEC Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

128 ülkede faaliyet gösteren Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine devam ediyor.

'Dünya Bize Katılıyor' ve 'Dünyayı Tanıyalım' Projesi kapsamında AIESEC gönüllüleri, sosyal sorumluluk projeleri dahilinde Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Gençlere global tecrübeler kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren gençlik organizasyonu AIESEC'in üyeleri, Adalar Ceren Özdemir Gençlik Merkezi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. AIESEC'in üyeleri son olarak Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni gezdi.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan kedi ve köpekler ile ilgilenen AIESEC'in üyeleri, kedi ve köpekleri besledi, günlük bakımlarını yaptı. AIESEC'in üyeleri, gerçekleştirdikleri görevlerin ardından kedi ve köpeklerle çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: Bültenler

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