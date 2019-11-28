AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen'i misafir etti.

28.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:03
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü 'i misafir etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Emniyet Müdürü Özen, Prof. Dr. Karabulut'un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.


'Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıktıkları yolda geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Ağrı Emniyet Müdürü Özen ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA
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