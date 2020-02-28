AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü
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AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Muş'ta ilk kez gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

28.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:53
AİÇÜ'lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası'dan başarıyla döndü

Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Üniversite Federasyonu tarafından 26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Güzeltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve 'nden 24 sporcu katıldı.

Sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Doç. Dr. Metin BAYRAM gözetiminde ve Erhan DURSUN antrenörlüğünde hazırlanan Bayan Takımı takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Erkek Takımı ise takım halinde şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonada kadınlar 5 bin metrede AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Zozan MALKAÇ rakiplerini geçerek birinci,Fatma KÖÇER üçüncü olurken, erkeklerde ise 10 bin metrede Okan ALALMA ikinci, Cihan KARTAL ise üçüncü oldu.

Kaynak: Bültenler

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