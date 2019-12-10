Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli, göğüs dekolteli fotoğrafıyla gündem oldu. Yağtu'nun paylaşımı hayranlarından büyük beğeni toplarken, söz konusu fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Son olarak Kadın dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteri ile adından bir kez daha söz ettiren Ahu Yağtu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, güzelliğini sergilediği paylaşımı ile sosyal medyada hayranlarından büyük beğeni topladı. Kadın dizisinde Pırıl karakteri ile ilk iki sezonda uzun sahneleri bulunan oyuncu, 3. sezonda ise kısa süreli olarak yapımda yer aldı. Son bölümlerde ekranda izleyemediğimiz oyuncu, yapımdan ayrıldı mı, merak ediliyor.
GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ
Sosyal medyada da zaman zaman paylaşımlar yapan Yağtu, kırmızı elbisesi ile olay bir poz verdi. Yaz aylarından kalma bir fotoğrafını filtresiz olarak yayınlayan oyuncuya, takipçilerinden binlerce beğeni yapıldı.
Haber Videosu: Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı
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Aman aman ne ünlü oyuncu yıllarını bu işe vermiş...pes yaa antipatik cem yılmaz sayesinde adı duyuldu şöyle herkesi yükseltip durmayin bu işe emek veren insanlara hakaret olurrr!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır