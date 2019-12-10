: Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı

10.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:30

Son olarak Kadın dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteri ile adından bir kez daha söz ettiren Ahu Yağtu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, güzelliğini sergilediği paylaşımı ile sosyal medyada hayranlarından büyük beğeni topladı. Kadın dizisinde Pırıl karakteri ile ilk iki sezonda uzun sahneleri bulunan oyuncu, 3. sezonda ise kısa süreli olarak yapımda yer aldı. Son bölümlerde ekranda izleyemediğimiz oyuncu, yapımdan ayrıldı mı, merak ediliyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Sosyal medyada da zaman zaman paylaşımlar yapan Yağtu, kırmızı elbisesi ile olay bir poz verdi. Yaz aylarından kalma bir fotoğrafını filtresiz olarak yayınlayan oyuncuya, takipçilerinden binlerce beğeni yapıldı.

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