Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, belediyeye yapılan genel sekreter ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MARSU) yapılan genel müdür atamalarını paylaştı.

"BU NE AYMAZLIK"

?Seçimlerden 3 gün önce yapılan atamaların belgesini paylaşan Türk, "Bu ne telaş, bu ne aymazlık, giderayak Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU'ya Genel müdür atamak. Halkın iradesine saygısızlıktır, hukuk kaide tanımamazlıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Türk'ün o paylaşımı;