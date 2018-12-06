Ahmet Sami Kutlu'nun Adaylığını Cumhurbaşkanı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Sami Kutlu olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen il başkanları toplantısında 14 ilin belediye başkanı adayı açıklayan Erdoğan, Kütahya adayının AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Sami Kutlu olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan'ın, Kutlu'nun adaylığını açıklamasının ardından, özgeçmişi okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve belediye başkanlığına aday gösterilen Ahmet Sami Kutlu ile fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA