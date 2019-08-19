Ahmet Şafak hayranları ile Bekilli'de bir araya geldi

19.08.2019 11:06

Denizli'nin Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Şafak sahnede söylediği şarkılarla ünlü sanatçı Barış Manço'yu da andı.

Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalin son gününde Ahmet Şafak sahne aldı. Gerçekleştirilen konsere Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan da katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Şafak zaman zaman sahneden inerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Çok sayıda şarkısını hayranları ile birlikte seslendiren Şafak, ayrıca ünlü sanatçı Barış Manço'yu da andı. Manço'nun 1971 yılında çıkan 'Dünden Bugüne' albümünün 1'inci şarkısı Dağlar Dağlar şarkısını da söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA