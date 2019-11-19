Ahmet Kural yeni filminde kadın kılığına girdi

19.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:54

Baba Parası filmi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural, bu filmde 3 ayrı karakteri canlandırdı. Kural'ın karakterlerinden biri ise kadın olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

BİRBİRİNDEN ESPRİLİ YORUMLAR GELDİ

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Baba Parası filminde Murat Cemcir'le başrolü üstlenen Ahmet Kural, üç farklı karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kural'ın en dikkat çeken karakterlerinden biri de kadın kılığına girdiği karakter oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karakterin ismini açıklamayan Kural'a paylaşımından dolayı birbirinden esprili yorumlar geldi.

"ZOR OLDUĞU KADAR BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Başarılı oyuncu filmi hakkında şunları söyledi: "Bu rollerden birinde kadın oldum. Kadını oynamak, fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan şivesiyle apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim'i oynadım. Finalde de sürpriz bir karakter var. Birbirinden tamamen farklı bu üç tipi aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar büyük bir şanstı."

OCAK 2020'DE VİZYONA GİRECEK

1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyor. Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.