Ahmet Kural Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Ağzını Açık Bıraktı!
Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
Şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan Ahmet Kural, fiziğiyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Ahmet Kural'ın kaslı fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu yaz senin için inşallah güzel geçer Ahmet Kural," yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Vay be taş gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.
AYHAN IŞIK'A BENZETİLMİŞTİ
Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam etmişti. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekmişti. Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düşmüştü. Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülmüştü.
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Ne güzel görünüyorsun yakışıklı oğlumCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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bir ara sılacılar ahmetçiler vardıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam nasıl oyuncu yaptılar acaba tipe bakCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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İintiiikaaaaammmmCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İster misin takıntı yapsın, peşinden düşmeyip gerçekten benzetsin...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır