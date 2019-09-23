Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı

23.09.2019 18:41

19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Ahmet Kaya'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen beyaz perdeye aktarılıyor.

Filmde Kaya'yı şarkıcı Özgür Tüzer oynayacak ve sesinden usta sanatçının türkülerini söyleyecek. Ahmet Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek. 29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.

ÖZGÜR TÜZER

ALEYNA SOLAKER

BÜTÇESİ 6 MİLYON TL

Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü yarı belgesel olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.

ŞARKILARI TELİF HAKKINDAN DOLAYI OLMAYACAK

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Kaya'nın şarkıları telif haklarından dolayı olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.

AİLE DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları daha önce Kaya için yapılacak filmlere karşı çıkmış, "Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez" açıklamasını yapmıştı.43 yaşında hayata veda eden Kaya'yı anlatacak filmi hakkında konuşan kardeş Mustafa Kaya da "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET KAYA'NIN KISA YAŞAM ÖYKÜSÜ

Ahmet Kaya, 28 yaşındayken 1985 yılına geldiğinde vakit geldi diyip şarkılarını alıp Unkapanı'nın yolunu tutar. Hiçbir kategoriye girmeyen bu müziğin kimse yüzüne bakmaz. Daha sonra arkadaşlarının yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayımlandığı yıl albüm toplatılır, ama daha sonra sansürü kaldırılır. İlk albümü "Ağlama bebeğim"dir. İkinci albümü "Acılara Tutunmak"tır. İkinci albümü yayınlandıktan sonra 1985 yılında Gülten Hayaloğlu ile evlenir. Gülten Hayaloğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in "Şafak Türküsü" şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya, 1986'da piyasaya çıkan "Şafak Türküsü" albümü ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. 1986 yıl sonuna doğru da "An Gelir" albümünü yayımlar. Bu albümde neredeyse tüm besteler kendisine aittir.

Birçok albümünün toplatılmasının ve konserlerinin iptal edilmesinin yanı sıra, 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princess Otel kongre salonunda düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında: Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi Anneleri'ne, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayımlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum, yayımlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum. dedi. Bu sözleri üzerine davetliler tepki gösterip, küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı.

Bu olayın hemen sonrasında Ahmet Kaya'nın 1993 yılında Berlin'de Kürt İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet gazetesinde yayınlanması üzerine "bölücü PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halkı ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.

2000 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümde Karwan isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'de kaldığı evde, 16 Kasım 2000 de sabah saat altıda ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür.

AHMET KAYA'YI CANLANDIRACAK ÖZGÜR TÜZER KİMDİR?

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve emlakçılık yapan Özgür Tüzer, şarkılarını yakın dostlarına söylüyor. 9 ay önce sosyal medyada paylaşılan videosu aylar sonra keşfedilen Özgür Tüzer, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yarışmalar tarafından arandığını ancak ünlü olmak istemediğini dile getirdi.

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Oldukça genç bir oyuncu olan Aleyna Solaker henüz 21 yaşındadır. 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aleyna Solaker, 56 kilogram ağırlığında ve 1.72 boya sahiptir. Oyunculuktan önce podyumlarda yer alan başarılı sanatçı 2006 senesinde Kuş Dili isimli televizyon dizisinde yer almıştır.