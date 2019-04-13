Ahmet Hakan'ın Ali Demir Çarkı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını paylaşarak "İbret alın" diyen Ahmet Hakan'ın, 2011 yılındaki sosyal medya mesajları dikkat çekti.

"FOTOĞRAFA İYİ BAKIN"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'i yazdı. Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu 2010-2015 yılları arasında birçok sınavda soru hırsızlığı yaşanmıştı. Ahmet Hakan da, Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını köşesine koyarak, "Ey kul hakkı yiyenler! Bu fotoğrafa iyi bakın!" diye yazdı. "Bir zamanlar üniversite sınav sorularının kendisine emanet edilen kişiyi görüyorsunuz bu fotoğrafta..."diye yazısına devam eden Hakan, "Benim davam nasıl olsa öteki dünyaya kalır falan demeyin. Öteki dünyada sizi yargılayacak olan yüce iradenin, aynı iradeyi bu dünyaya da yansıtmayı tercih edebileceğinin farkına varın" şeklinde yazısına devam etti.

"ÖZÜNDE İYİ BİR İNSAN"

Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını paylaşarak, "İbret alın" diyen Ahmet Hakan'ın da 2011 yılındaki sosyal medya mesajları ortaya çıktı. Ahmet Hakan 2011 yılında attığı mesajlarda, "Ben ÖSYM Başkanı'nda bir katakulli çevirecek potansiyel göremedim. Ama yine de ÖSYM Başkanı'nın özünde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. ÖSYM Başkanı'nda haklı olsa bile haksızmış gibi duran bir imaj var. Ya da bana öyle geldi" diye yazmıştı.