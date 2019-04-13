Ahmet Hakan'ın Ali Demir Çarkı, Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Gazeteci Ahmet Hakan'ın Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "İbret alın" yazmasının ardından Hakan'ın ortaya çıkan eski mesajları gündem oldu.
Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını paylaşarak "İbret alın" diyen Ahmet Hakan'ın, 2011 yılındaki sosyal medya mesajları dikkat çekti.
"FOTOĞRAFA İYİ BAKIN"
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'i yazdı. Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu 2010-2015 yılları arasında birçok sınavda soru hırsızlığı yaşanmıştı. Ahmet Hakan da, Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını köşesine koyarak, "Ey kul hakkı yiyenler! Bu fotoğrafa iyi bakın!" diye yazdı. "Bir zamanlar üniversite sınav sorularının kendisine emanet edilen kişiyi görüyorsunuz bu fotoğrafta..."diye yazısına devam eden Hakan, "Benim davam nasıl olsa öteki dünyaya kalır falan demeyin. Öteki dünyada sizi yargılayacak olan yüce iradenin, aynı iradeyi bu dünyaya da yansıtmayı tercih edebileceğinin farkına varın" şeklinde yazısına devam etti.
"ÖZÜNDE İYİ BİR İNSAN"
Ali Demir'in kelepçeli fotoğrafını paylaşarak, "İbret alın" diyen Ahmet Hakan'ın da 2011 yılındaki sosyal medya mesajları ortaya çıktı. Ahmet Hakan 2011 yılında attığı mesajlarda, "Ben ÖSYM Başkanı'nda bir katakulli çevirecek potansiyel göremedim. Ama yine de ÖSYM Başkanı'nın özünde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. ÖSYM Başkanı'nda haklı olsa bile haksızmış gibi duran bir imaj var. Ya da bana öyle geldi" diye yazmıştı.
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HAK YENDİ O SINAVLARDA HERKES BAGIRDI HIRSILIK VARDİYE NE OLDU KULAKLAR TIKANDI ..BU CİN ALİ ÇARPTI EMEK HIRSIZI ..ARADAN KAÇYIL GEÇTİ GÖRREVDEN ALIN DI NE OLDU MAHKEME SONUÇLARI ?? OLAN ÇALIŞAN EMEK VEREN GENÇLERE OLDU ...YAZIK İLAHİ ADALET ...Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Bunda suç yok. Buna izin verenleri sorgulamak lazım. Buraya parti suçlaması yapmayın. Cenabu ALLAH ahirete kul hakkıyla gelmeyin diyor. Başka söze gerek yok.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Bu adamin tek basina tüm sorulari caldigina inanmiyorum. Hepsi organize cete isi. 2010 -2015 yillari arasinda kim milli egitim bakani ve basbakandiysa bu durumdan sorumludurlar.Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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ya arkadaş her şey iyi güzel de bu durum ortaya çıktığında bunu kollayanlar vardı. herkes unuttu. kim ali demiri savunmuştu. iyi düşünün. olay çok ta eski değil. düşünün bir bakalım. onu o zaman kollayanlardan şimdi çıt yok. onlara kim hesap soracak.Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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ortaya çıkınca hükümet ne yapıyordu acaba? Cevap: Eleştirenlere hain diyorlardıCevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır