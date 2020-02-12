Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak

12.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:27

Yurt genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını önemli ölçüde tamamlayan Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi, yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

VATANDAŞLA BİREBİR DİYALOG KURULACAK

Deneyimli radyocu ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ufuk Karcı'nın moderatörlüğünde sosyal medya üzerinden düzenli yayınlara başlacak Davutoğlu, yurdun dört bir yanında vatandaşlarla röportaj yapılarak toplanacak soruların yanı sıra, sosyal medya üzerinden anlık olarak gelecek soruları yanıtlayacak.

İLK YAYIN 13 ŞUBAT'TA

İlk yayın 13 Şubat Perşembe günü Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda saat 21:30'da yapılacak. 'Davutoğlu ile Samimi Cesur Gelecek' adıyla yayınlanacak program Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin facebook, twitter, youtube ve instagram hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.