Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistemi geri getirmek için çalışacak

19.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:16

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partinin ekibinde yer alan AK Parti'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, kurulacak yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yamalı, "Partinin programına son şekli geçen hafta verildi. Tüzük üzerinde çalışmalar sürüyor. Birçok ilde taban oluşturmamız ve teşkilatlanmamız devam ediyor" dedi.

"ADI VE LOGOSU TAM NETLEŞMEDİ"

Yeni kurulacak partinin kurucular kurulunun da büyük oranda tamamlandığı ifade eden Yamalı, "Kurucular kurulu listesi tamamlandı gibi, detaylara bakılıyor. Partinin adı, logosu tam netleşmedi. 5-6 farklı seçenek var ve bir hafta içerisinde bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEMİ GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Kuracakları partinin tamamen başkanlık sistemine karşı olacağını ve ayrıca parlamenter sistemin geri getirmeye yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Yamalı, parlamenter sistemi istediklerini söyledi.

DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'LA NE GÖRÜŞTÜ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun geçen yıl bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yamalı, "Hal ve gidişatın iyi olmadığını Abdullah Gül ile Ali Babacan'a Ahmet Hoca ifade etti. Onlar ise aynı görüşü paylaştıklarını, Davutoğlu'nun kendi yolunda ilerlemesini, kendilerinin ise farklı bir oluşum içinde olacaklarını söylediler. Aramızda bir küslük, kırgınlık yoktur" diye ifade etti.