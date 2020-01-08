Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu
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Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu

Gelecek Partisi'nde il başkanlarının ataması işlemi başladı. İlk aşamada atama yapılan ilk üç il İstanbul, Ankara ve Konya oldu.

08.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:25

'nun 13 Aralık 2019'da ilan ettiği 'nin üç il başkanı da belli oldu. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre İl Başkanlığı görevine Osman Hakan Kılıç, İl Başkanlığı görevine İsa Mesih Şahin, Konya İl Başkanlığı görevine ise Hasan Ekici getirildi.

"ÜYE KAYITLARIMIZ BAŞLIYOR"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selim Temurci, il başkanlarının açıklandığı basın toplantısında "Önümüzdeki haftadan itibaren web sitemiz ve il teşkilatlarımız üzerinde partimize üye kayıtlarımızı almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde diğer il ve ilçelere de atama yapması bekleniyor.


Haber Videosu

: Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu
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