: Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu

08.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:25

Ahmet Davutoğlu'nun 13 Aralık 2019'da ilan ettiği Gelecek Partisi'nin üç il başkanı da belli oldu. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Ankara İl Başkanlığı görevine Osman Hakan Kılıç, İstanbul İl Başkanlığı görevine İsa Mesih Şahin, Konya İl Başkanlığı görevine ise Hasan Ekici getirildi.

"ÜYE KAYITLARIMIZ BAŞLIYOR"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selim Temurci, il başkanlarının açıklandığı basın toplantısında "Önümüzdeki haftadan itibaren web sitemiz ve il teşkilatlarımız üzerinde partimize üye kayıtlarımızı almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde diğer il ve ilçelere de atama yapması bekleniyor.

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