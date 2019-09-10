Ahmet Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı

10.09.2019 12:00

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gönderilen gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı.

İhraç kararına gerekçe olarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşmalar, sosyal medya paylaşımları ve gazetelerde yer alan demeçleri gösterildi.

"KİMSE ÜMMETİ TEKELİNE ALAMAZ"

Gerekçeye Davutoğlu'nun "Devlet makamlarını bir takım troll çetelerine teslim edenler karşısında üç sene sustuk" sözleri eklenirken, yine Davutoğlu'nun "Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz" sözleri de gerekçede yer aldı.

"DEVLET HİYARARŞİSİNDE BİRİNCİ DERECE AKRABALIKLAR OLMAMALIDIR"

Ahmet Davutoğlu'na gönderilen metinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak üzerinden yapılan eleştirilere dair konuşma da yer alıyor. Davutoğlu, "Devlet yapısıyla aile ilişkileri kesinlikle ayrılmalıdır. Devlet hiyerarşisinde birinci derece akrabalıklar olmamalıdır. Çok radikal köklü reformlarla bu ülkenin psikolojisi ve devlet yapısı yeniden inşa edilmelidir" ifadesini kullanmıştı.

"EKONOMİK KRİZİ İNKAR EDEREK YÖNETEMEYİZ"

İhraç gerekçesinde Davutoğlu'nun, "Yaşanan ekonomik krizi inkar ederek yönetemeyiz" ve "Ekonomik krizle, adalet yerlerde sürünüyor onunla ilgilenin. Hz. Ömer'in adaletini söylemekle adalet gelmez" sözleri de yer aldı.

İşte AK Parti tarafından gönderilen gerekçeli ihraç kararı;

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'yı "kesin ihraç" istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. AK Parti'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Ahmet Davutoğlu ve 3 AK Partili isme ihraç tebligatının ulaştığı bildirilmişti.