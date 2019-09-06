Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı

06.09.2019 15:16

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ifade ederek HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri aradı.

"DAVUTOĞLU'NUN SELAMLARINI İLETTİK KENDİLERİNE"

Görüşmeyi açıklayan Eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç şunları söyledi, "Biz sabah saat 11.00'e doğru arkadaşlarımızla birlikte HDP İl Başkanlığı önündeydik. Orada çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 10 aile eylem yapıyor. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ilettik kendilerine. Hepsinin de karşı selamlarını aldık. Ahmet Davutoğlu'nun konuya ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Bu süreçte kendilerine verilen desteğin çok önemli olduğunu ve çocuklarına kavuşmak istediklerini söylediler."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.