Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız? Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?" sorusuna "Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" cevabını verdi.

Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.

"NEDEN KARŞI KOYMADINIZ?"

Davutoğlu'na yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri "AK Parti'nin ilk dönemlerindeki liberal, özgürlükçü ve demokratik söylemler bu kadar hızlı değişirken neden karşı koymadınız?" sorusuydu. Davutoğlu bu soruya "Aslında karşı koydum ama size pek göstermediler" yanıtını verdi.

"SESSİZ KALDIĞINIZ ANLARDAN PİŞMAN MISINIZ?"

Bu sorunun devamında yöneltilen "Sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Davutoğlu, "Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" ifadelerini kullandı.