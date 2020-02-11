: Ahmet Davutoğlu: Ben Başbakan olarak kalsaydım 15 Temmuz'u planlayanları tasfiye edecektim

11.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope.tv'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında yıllar sonra çarpıcı bir iddiada bulundu.

"TASFİYE EDECEKTİK"

Davutoğlu, "Ben başbakan olarak kalsaydım, Cumhurbaşkanımızla birlikte Ağustos ayındaki YAŞ toplantısında, 15 Temmuz'u planlayan kişilerin tümünü tasfiye edecektik" ifadelerini kullandı.

"HESAPLARI VARDI"

Genel Başkan sözlerine, "Bu çevrelerin; Davutoğlu ile birlikte bir kriz çıkar, parti bölünür ve bu istikrarsızlık şartları içinde 15 Temmuz'a gidilir diye bir hesapları vardı" şeklinde devam etti.

"AK PARTİ'NİN TEPE KADROSUYLA ZİHNİYET OLARAK ANLAŞAMADIM"

Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'dan mı ayrıldınız yoksa AK Parti'den mi?" şeklinde yöneltilen soruya, " Ne Cumhurbaşkanı'na ne de AK Parti'ye küs değilim. AK Parti'nin tepe kadrosuyla zihniyet olarak anlaşamadım. Şimdi 1.5 yıl içinde 1 milyon 200 bin kişi işini kaybetmiş. Böyle bir tabloda bu tablonun birinci sorumlusunu eleştirmek aileyi eleştirmek değildir. Eleştiriye açık olacak" diye konuştu.

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