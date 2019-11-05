Son dakika: İmamoğlu'na "Ahmak" diyen Bakan Soylu: Gerekirse özür dilerim

05.11.2019 11:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ahmak" demişti. Bunun üzerine Soylu'ya cevap veren İmamoğlu, "Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı" diye" cevap vermişti. Canlı yayında "Ahmak" polemiğiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa bedelini ödemeye hazırım." ifadelerini kullandı.