Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler

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Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Kar yağışı Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının...

BİTLİS (AA) - Kar yağışı

Trafikte ilerleyen araçlar

Yürüyen vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar

Araçlarını temizleyen vatandaşlar

Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması

Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Yusuf Kaya, İlkbahar, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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