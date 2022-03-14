Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu
AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Kar yağışı Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının...
BİTLİS (AA) - Kar yağışı
Trafikte ilerleyen araçlar
Yürüyen vatandaşlar
Karla kaplanan araçlar
Araçlarını temizleyen vatandaşlar
Vatandaşlardan Hayri İlkbahar'ın konuşması
Vatandaşlardan Yusuf Kaya'nın konuşması Ahlat'ta kar yağışı etkili oldu
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.