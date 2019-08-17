Ahi Çelebi Camiini su bastı

17.08.2019 17:02

EMİNÖNÜ'nde bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusunda oluşan su birikintisinde ise iki çocuk yüzerek eğlendi.

Eminönü'nde bulunan ve restorasyonu süren tarihi camilerden Ahi Çelebi Camii yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusu ve içi sularla doldu. Caminin avlusunda biriken suda iki çocuk yüzerek eğlendi. Cami içindeki halılar ise biriken su nedeniyle su yüzeyinde kaldı.

Kaynak: DHA