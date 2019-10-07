Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştirdi. Sarışın olan Bengü'ye takipçileri beğeni yağdırdı.

07.10.2019 16:49
Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

Şarkıcı Bengü, Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel şarkıcı uzun siyah olarak kullanmıştı. Bengü, kızının iki aylık olmasının ardından saçlarını sarıya boyatarak imajında yenilik yaptı.

"YENİ SAÇLARIM VE BEN"

40 yaşındaki şarkıcı yeni sosyal medya hesabından "Yeni saçlarım ve ben" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Bengü'ye iltifat dolu yorum yağdı. Saçlarını sarıya boyatan Bengü'ye takipçileri "En güzel anne" yorumlarını yaptılar.

KIZI İÇİN SÜT SAĞDI

Emziren annelere destek veren Bengü, geçtiğimiz gün konser öncesi kuliste kızı Zeynep için süt sağmak için hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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YORUMLAR (3)

  • KAYSERİLİ SIDDIK:
    kocasının yüzü ne kadar temiz ve dürüst, bence çocuğunu doğuracak eşi olacak kadını özenerek seçmiş. akıllı bir adama benziyor. umarım içi de öyledir. bengü hanım kocası çok fakir bile düşse onu asla terk etmemeli. adam gibi adam fazla yok artık. Allah bir yastıkta kocatsın, Amin
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  • ALİ - BENDE KAYSERİLİYİM AMA GARİBANIM:
    adam çok zengin birisi. yoksa bengü onunla evlenmezdi bence. düşün adam asgari ücretle çalışan birisi. bengü ona bakarmıydı? hangi manken şarkıcı sosyetik kadın fakirle evli? hiçbiri. . ya kendisi gibi zengin yada kendinden zengin istiyor. manken ve şarkıcıların tek amacı zengin erkekle evliliktir. dünyamızda erkekler parasız bir hiç gibiler. yazık. evlilikte denklik önemli ama asıl önemli olan gerçek sevgi. oda hiçbiryerde yok. kadınlardan nefret ediyorum, paracılar.
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