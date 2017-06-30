Ağrı Valisi Elban, Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Süleyman Elban, görevine başladı.



Bilecik Valiliğinden Ağrı Valiliği'ne atanan Elban, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, vali yardımcıları Ejder Demir ve Kamil Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Valililiği önünde de kaymakamlar ve kurum amirlerince karşılandı.



Elban, daha sonra valilik makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren başladığı görevini anlının akı ile sürdüreceğini söyledi.



Ağrı'ya ve Ağrı insanına hizmet etme gayretinde olacaklarını belirten Elban, şöyle devam etti:



"Hizmetimizin esasında ve odak noktasında Ağrı insanı olacak. İnsanı merkeze koyacağız. Yaptığımızı bütün çalışmaların temel amacı insanımız olacak. İnsanımızın yararına olduğunu düşünmediğimiz yada onlar için anlam ifade etmeyen işlerle değil, onları arzu ettiği, onların faydasına olan, onların refahı, mutluluğu ve huzurunu yükseltecek işler yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok yorum yada çok laf yerine çok çabuk söylediğimiz şeyleri yapmak için fırsatımız olsun diye sözlerimi burada tamamlıyorum. Ağrılı tüm hemşerilerime ve kardeşlerime de en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum."



Bir gazetecinin "Belediye Başkanlığı görevini yürütecek misiniz?" sorusu üzerine Elban, "Henüz bana tebliğ edilmiş bir şey yok. Ama inşallah büyük ihtimalle olacak. Kamu hizmetlerinde, belediye hizmetlerinde ve devlet hizmetlerinde bir süreklilik vardı. Bizden önce bu hizmeti yürüten insanlar vardı. Onlar işi seyrinde yürütüyorlardı. Dolayısı ile sadece bir bayrak değişimi oldu." diye konuştu.