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Ağrı Spor'dan çocuklara malzeme desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ağrı Spor'dan çocuklara malzeme desteği

Ağrı Spor "Geleceği İnşa Ediyoruz" projesiyle çocuklara malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Spor"Geleceği İnşa Ediyoruz" projesiyle çocuklara malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda kulüp yöneticileri Celal Oruç, Mustafa Konyar ve kulüp başkanı Mehmet Yıldırım'ın abisi Kenan Yıldırım ve Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen'in katılımları ile başlatılan proje kapsamında çocuklara futbol topu, kırtasiye ve sportif malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Ağrı Spor başkanı Mehmet Yıldırım yaptığı açıklamada: " Çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinden okumak oldukça kolaydı, bugün bunu görmek motivasyonumuzu arttırdı, bu bağlamda "Geleceği İnşa Ediyoruz" projemizi genişleterek ilçelere de yayma kararı aldık, inşallah geleceğin futbolcularını bu projemizle şehrimize kazandıracağız, sporun finansal yönünün yanında ruhen ve bedenen sağlıklı bireyleri de topluma kazandırıyoruz, bunun verdiği hazzı ise kelimelerle ifade etmek mümkün değil, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - AĞRI

Ağrı Spor'dan çocuklara malzeme desteği

Ağrı Spor'dan çocuklara malzeme desteği

Ağrı Spor'dan çocuklara malzeme desteği

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