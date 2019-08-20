AĞRI Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü, eşi gözaltına

20.08.2019 16:09

Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü, eşi gözaltına

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 35 yaşındaki Emine N., sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Emine N.'nin eşi Özkan N. (28), cinayet zanlısı olarak polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 2 aydır sığınma evinde kalan Emine Nuyan (35), sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Olay, saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine N., kaldırımda yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 mermi isabet eden Emine N., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emine N.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine N.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin düzenlediği operasyona Emine N.'nin eşi Özkan N.', polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmada ekmek fırınında usta olarak çalışan 28 yaşındaki Özkan N.'nin eşini vurduktan sonra kaçtığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, ilçede yaptıkları aramalar sonucunda katil zanlısı Özkan N.'yi kısa sürede yakaladı. Emine N'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirlendi. Katil zanlısı Özkan N.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA