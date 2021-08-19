Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.