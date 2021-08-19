Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ile birlikte ilk olarak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradan Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulda incelemelerde bulundu.Ziyaretlerde bulunduğu okulların yöneticileriile toplantıda yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, daha sonra İl merkezine bağlı Çukurçayır köyünde bulunan kurum deposunu inceledi.

Kaynak: Bültenler

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