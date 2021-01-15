Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor
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Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor

15.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:39
Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda tipiye dönüşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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