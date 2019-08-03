AĞRI ÇOCUKLARINI YANAN EVDEN, ALT KATTAKİ KOMŞU BALKONA ATARAK KURTARDI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında anne Perihan Selki, iki çocuğunu alt komşusunun balkonuna atarak kurtardı. Battaniye açan komşular, annenin sarkıttığı çocukları alma anları saniye saniye görüntülendi. Annenin de yangın merdiveni ile kurtarıldığı olayı çevredekiler dehşet bakışları arasında izledi. Olay, bugün sabah saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Çocukları Enes (4) ve Hiranur (5) ile yaşayan Perihan Selki'nin (29) evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Eşi İstanbul'da inşaatlerde çalışan Perihan Selki, evdeki alevlerin yükselmesi üzerine balkona çıkarak yardım istedi. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşular ve çevredekiler hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar alevler arasında kalan Perihan Selki ve çocukları balkona koştu. 4'üncü kattaki komşular battaniye açarak annenin aşağıya sarkıttığı çocukları alevlerin arasından kurtardı. Çocukların aşağıya düşme ihtimaline karşın vatandaşlar apartmanın giriş kısmında da aynı yöntemle örtü açarak bekledi. Dehşet bakışları arasında anne çocukları Enes ile Hiranur'u alt katta açılan battaniye içerisine attı. Çocukların çığlık ve sevinç içindeki tehlikeli kurtuluşu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Anne Perihan Selki ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye, yangını kontrol altına alırken, anne ve çocukları ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korktukları ve dumandan etkilendikleri öğrenilen anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrendildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA