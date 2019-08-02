Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yapılan "torpil" suçlamasında SGK kayıtları ortaya çıktı

AK Partili ve CHP'li belediyelerde; liyakat dışı, akraba, eş ve dostu göreve getirmeler son günlerde gündem olurken, bu isimlere AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da eklendi. Gazeteci İsmail Saymaz tarafından Savcı Sayan'ın, yeğeni İbrahim Sayan ve Taylan Sayan'ı belediyede işe aldığının iddia edilmesinin ardından, ikili sosyal medyada polemik yaşadı. Bu polemiğin ardından da Saymaz, Savcı Sayan'ın yeğeni Taylan Sayan'ın Ağrı Belediyesi'nde hukuk işleri müdür vekilliği görevinde bulunduğuna dair SGK kaydını paylaştı.

İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından, AK Partili Sayan'ın, yeğenini belediyede işe aldığını ve özel kalem görevine getirdiğini ileri sürmüştü. Sayan ise yeğeninin üniversite mezunu olduğunu, sıradan bir işçi olarak belediye çalıştığını iddia etmişti.

Sayan, Saymaz'ın iddialarını ispatlaması gerektiğini belirterek, "senin gibi iftiracılarla işim olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Ağrı Belediyesi'ni arayarak özel kalemle görüşmek istediğini söyleyen gazeteci Saymaz, özel kalemin ismini sorduğunda "İbrahim Sayan" yanıtını aldığını belirtmişti.

SGK KAYDI ÇIKTI

İsmail Saymaz, bu yaşananlar üzerine kendisine ulaşan Savcı Sayan'ın avukatı Taylan Sayan'ın da AK Partili Başkan Sayan'ın yeğeni olduğunu ve Ağrı Belediyesi'nde çalıştığını belirtmişti. Saymaz Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avukat Taylan Sayan'ın "Belediyede çalışmıyorum" dediğini ifade etti. Bunun üzerine SGK kayıtlarına bakan İsmail Saymaz, Taylan Sayan'ın 18 Haziran'da avukat meslek koduyla Ağrı Belediyesi'nde işe alındığını açıkladı.

SAVCI SAYAN: ELİMDE KALACAKSIN

Saymaz'ın bu iddiasına ise Sayan'dan "Yalanlarını örtmeye çalışma Cesim Kaya olayından sonra senin yerinde olsam hesabımı kapatır giderdim. Montaj görüntülerle ünvan verilmez müdürlük resmi bir görevdir. Memur olma şartı var. İddianı ispatla. Rezil,yeni kitabının reklamı için üzerimde prim yapmaya çalışma elimde kalacaksın" yanıtı geldi.