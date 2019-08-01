Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a "Akrabalarını işe aldın" suçlaması tartışma yarattı

AK Partili ve CHP'li belediyelerde; liyakat dışı, akraba, eş ve dostu göreve getirmeler son günlerde gündem olurken, bu isimlere AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da eklendi. Gazeteci İsmail Saymaz tarafından Savcı Sayan'ın, yeğeni İbrahim Sayan'ı belediyede işe aldığının iddia edilmesinin ardından, ikili sosyal medyada polemik yaşadı.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından birçok belediye başkanının yakın akrabalarını belediyede görevlendirdiği ortaya çıktı. Söz konusu durum kamuoyunda tepki çekerken, son olarak AK Partili Savcı Sayan'a ilişkin bir iddiada bulunuldu.

"YEĞENİNİ ÖZEL KALEM YAPTI"

Gazeteci İsmail Saymaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğenini belediyede özel kalem olarak görevlendirdiğini iddia etti. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Saymaz, "AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğeni İbrahim Sayan'ı belediyede işe sokarak, özel kalem görevine getirdi." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın iddiasına Savcı Sayan Twitter'dan yanıt verdi. Sayan, Saymaz'ın iddiasını yalanlayarak iftira attığını savundu.

Saymaz ise Sayan'a verdiği cevapta, "İspatı çok kolay. Bir buçuk saat önce Ağrı Belediyesi'ni arayarak, çıkan görevliye özel kalemle görüşmek istediğimi belirtip adını sordum. Sağ olsun, "İbrahim Sayan" dedi. Sen de arayabilirsin" dedi.

"ÖZEL KALEM ÇALIŞANI" CEVABI

İsmail Saymaz, Savcı Sayan'ın avukatı Taylan Sayan'ın kendisini telefonla aradığını ve "Özel kalem müdürü, aynı zamanda başkan yardımcısı olan Ahmet Tunç'tur. İbrahim Sayan, özel kalem çalışanıdır. Belediye binası sıkışık olduğu için Tunç ve Sayan aynı odayı kullanıyor. İsimleri karıştırmış olabilirler" dediğini aktardı.

"SAYAN'GİLLERDEN BİR TEK SEDA SAYAN ÇALIŞMIYOR"

Avukat Taylan Sayan'ın da AK Partili Başkan Sayan'ın yeğeni olduğunu belirten Saymaz, Avukat Sayan'ın Ağrı Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdür Vekilliği görevinde bulunduğu öne sürdü. Saymaz, Ağrı Belediyesi'nin resmi sitesinde yeğen Sayan'ın "Hukuk İşleri Müdür Vekilliği" görevinde bulunduğuna dair ibarelerin bulunduğu kısmı paylaşıp, "Beni 'Savcı Sayan'ın yeğeni İbrahim özel kalem müdürü değil' diye arayan Taylan Sayan, meğer Ağrı Belediyesi'nde hukuk işleri müdür vekiliymiş. Halbuki bana 'Belediyede çalışmıyorum' demişti. Ayıp artık! Ağrı Belediyesi'nde Sayan'gillerden bir tek Seda Sayan çalışmıyor" dedi.

SAYAN: ANIRACAK MISIN?

Bu paylaşımdan sonra da, Savcı Sayan ve İsmail Saymaz arasında yaşanan tartışma alevlendi. Saymaz'ın bu paylaşımına da yanıt veren Sayan, "Saymaz, Cesim Kaya yıllardır mali işlerde, bırak akrabalığı tanışıklığım bile yoktur. Aynı aşiretten bile değiliz. Akrabamsa başkanlığı bırakacam değilse. anıracak mısın. Yeter evladım Allah seni islah etsin. Bırak işimizi yapalım. Dün duygusalıkla ilgili lafını unutmadım.???? Kitap yazdım diye övünüyorsun ama cahilliğin diz boyu işçi yada sözleşmeli personel müdür veya vekili olamaz. Böyle bir müdür vekilliği yok. Bilgiler sana yanlış geliyor bana sor ben sana yardımcı olayım... Ama sen sahiplerine hizmet için çırpındıkça rezil oluyorsun. Yapma.." yanıtını verdi.