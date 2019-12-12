: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da Obama da Ağrılı

12.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:32

11 Aralık Uluslararası Dağ Günü dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı Paneli'nde konuşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır" dedi.

AĞRI DAĞI'NDA FESTİVAL MÜJDESİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Dağı'nın kutsal kitaplara konu olmuş bir dağ olduğunu, ancak Ağrı'nın Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadığını dile getiren Sayan, "Eğer biz dünyanın tanıdığı bu dağdan faydalanıp, dikkatleri bu dağa çekebilirsek, dağcılık konusunda Ağrı'yı bir merkez haline getirebilirsek, inanıyorum ki Ağrı dünyada parlayan bir yıldız olacak. İçişleri Bakanımızdan söz aldık. İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek.

"TRUMP DA OBAMA DA AĞRILIDIR"

Dünyadaki herkesin Ağrılı olduğunu yineleyen Sayan, "Bilim insanlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı'yı tanıtmalıyız. Ağrı kadim bir kenttir. İnsanlığın doğuş yeridir. Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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