Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
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Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı

11.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:18
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6'lık depremde, Torbalı Belediyesi'nde yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6'lık depremde, Torbalı Belediyesi'nde yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Ağır hasar alan ve depremden sonra boşaltılan binanın güvenlik kamerası görüntülerinde, bir annenin bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçmaya çalıştığı, çıkış kapısına yönelmeye çalışan bir kadının ise sendelediği görüldü

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında, 140 kişinin çalıştığı Torbalı Belediye binasında yaşanan panik anları, binanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla personelin kaçışmaya başladığı, bazı kişilerin kolonların yanına gittiği, kimi personelin de masaların altına sığındığı görüldü. Çıkış kapısına doğru panikle koşup kendilerini bina dışına atmaya çalışanların da görüldüğü görüntülerde, bir işlem için belediye binasında bulunan annenin, bebek arabasında yatan bebeğini kucaklayıp kaçmaya çalıştığı, topuklu ayakkabıyla çıkış kapısına yönelmeye çalışan bir kadının ise sendelediği görüldü. Deprem sonrasında, Torbalı Belediyesi binası ağır hasar görmüş ve boşaltılmış, tüm hizmet birimleri kültür merkezine taşınmıştı.


Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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