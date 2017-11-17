Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Manisa'da cami avlusundaki ağaçta 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.



Merkez Yunusemre ilçesindeki Yeni Cami avlusundaki yaklaşık 15 metrelik ağaçta kedinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, itfaiye aracı sokağa giremediği için merdiven kullandı, kurtarma çalışmasına çevredekiler de katıldı.



Yaklaşık bir saatlik çabayla ağacın alt dallarına kadar indirilen kedi aşağıya atladı.



Kediyi indirmek için çıktığı ağaçtan inemeyen Hasan Karakaya'ya ise itfaiye ekipleri yardım etti.



Merdiven yardımıyla ağaçtan inen Karakaya, "Kedinin çığlığına sessiz kalamadım, yardımcı olmak istedim. Arkadaşlar kedinin 2 gündür ağaçta mahsur kaldığını söylediler. Bir hayvansever olarak yardımcı olmaya çalıştım." dedi.