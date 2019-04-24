Cadde Üzerindeki Ağaca Oğul Veren Bal Arıları Tedirgin Etti
Kuşadası'nda işlek cadde üzerindeki turunç ağacına gelen kraliçe arının etrafında toplanan bal arıları, esnaf ve vatandaşları korkuttu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turistik çarşıdaki turunç ağacına oğul veren bal arıları, esnaf ve vatandaşları tedirgin etti.
ARICILARDAN YARDIM İSTENDİ
Sağlık Caddesi'ndeki bir turunç ağacına gelen kraliçe arının etrafında toplanan bal arıları, ilginç görüntü oluşturdu. Üç gün önceden başlayarak ağaç dallarında salkımlar oluşturan bal arıları, tedirginlik yaratınca, arıcılardan yardım istendi.
VATANDAŞLAR BÖLGEYE YAKLAŞTIRILMADI
Arıcılık yapan Selahattin Karadağ, özel kıyafetini giyip, uzun bir uğraş sonucu kraliçe arı ve diğerlerini dalların arasından bir tenekenin içine almayı başardı. Karadağ'ın çalışması sırasında çevre esnafın uyarısıyla vatandaşlar, bölgeye yaklaştırılmadı. Karadağ, arıların bulunduğu tenekeyi alarak bölgeden ayrıldı.
İşte o görüntüler;
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berat albayrak çıkmış kondardatoyu bitirdik eeee memleket ne halde her ekrana çıktıgında dolara ne oluyor baktın mı hiç seni sevmiyoruz sn bakanCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır