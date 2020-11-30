AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor

Ekiplerin pazar yerinde denetim yapması Ekiplerin pazarcı esnafı ile vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarması Pazarcı esnafı Mehmet Genç'in konuşması Kent merkezinden görüntü - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin...

Ekiplerin pazar yerinde denetim yapması

Ekiplerin pazarcı esnafı ile vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarması

Pazarcı esnafı Mehmet Genç'in konuşması

Kent merkezinden görüntü - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin denetimleri sürüyor.

Kentte pazartesi günleri kurulan Ataköy Mahallesi'ndeki halk pazarlarında İl Salgın Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19 denetimi yaptı.

Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar esnafı Mehmet Genç, alışveriş yapan vatandaşların genellikle maske taktıklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirtti.

Ayrıca, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz