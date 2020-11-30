AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor

30.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:36

Ekiplerin pazar yerinde denetim yapması Ekiplerin pazarcı esnafı ile vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarması Pazarcı esnafı Mehmet Genç'in konuşması Kent merkezinden görüntü - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin...

Ekiplerin pazar yerinde denetim yapması

Ekiplerin pazarcı esnafı ile vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarması

Pazarcı esnafı Mehmet Genç'in konuşması

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Kent merkezinden görüntü - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin denetimleri sürüyor.

Kentte pazartesi günleri kurulan Ataköy Mahallesi'ndeki halk pazarlarında İl Salgın Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19 denetimi yaptı.

Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar esnafı Mehmet Genç, alışveriş yapan vatandaşların genellikle maske taktıklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirtti.

Ayrıca, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Kovid-19 denetimleri' sürüyor
"Kovid-19 denetimleri" sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Cevdet Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Merve Boluğur Emel Müftüoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Utku Yuvakuran Josef De Souza Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:00:33. #1.15#
title