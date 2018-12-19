Afyonkarahisar Köpeklerden Kaçarken Dere Yatağına Düşüp Çamura Saplanan Genç Kurtarıldı

Köpeklerden kaçarken dere yatağına düşüp çamura saplanan genç kurtarıldı

Afyonkarahisar'da köpeklerden kaçarken dere yatağına düşerek, çamura saplanan üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarı (21), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Sarı, Erenler Mahallesi'ndeki 'Sinekli Kanal' olarak bilinen dere kenarında gece yürüyüşe çıktı. Bu esnada Sarı'yı çevredeki köpekler kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçarken dengesini kaybeden Sarı, dere yatağına düşerek çamura saplandı. Gece boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan üniversite öğrencisi Sarı tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Geceyi bataklıkta geçirmek zorunda kalan Sarı havanın aydınlanmasıyla birlikte yardım çığlıkları atmaya başladı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD İl Müdürlüğü, İtfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri Halil İbrahim Sarı'yı saplandığı çamurlu alandan insan zinciri yaparak çıkarıldı. Daha sonra AFAD ve itfaiye personeli, uzun süre çamur içinde kalması nedeniyle hipotermiye girmemesi için üzerlerindeki montları çıkarak, Halil İbrahim Sarı'ya örttü ve sıcak tutmaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Sarı, çamur alana giremeyen ambulansa kadar kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak götürüldü. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA