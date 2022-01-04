Afyonkarahisar'dan kısa kısa

MENDERES, İZMİR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçede inşaat çalışmaları devam "Menderes Nehri Islahı Projesi" ile "Salı Pazarı Revize Projesi Projesi"ni inceledi.

Sarı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Salı Pazarında başlatılan revize çalışmaları kapsamı sonucunda modern bir pazar yeri olacağını belirtti.

Menderes Nehri'nin de hak ettiği bir görünüme kavuşacağını aktaran Sarı, göreve geldiği günden bugüne seçim beyannamesinde yer alan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Bolvadin'de çalıntı otomobil bulundu

Bolvadin'de mahalle ve çarşı bekçileri, Emirdağ'da çalınan otomobili buldu.

Alınan bilgiye göre, Şıhlar Mahallesi Dipevler yolu üzerinde mahalle ve çarşı bekçileri, park halindeki plakası okunmayan bir otomobili fark etti.

Araçta yapılan incelemede, otomobilin Emirdağ'dan çalındığı yönünde ihbar bulunduğunu belirledi.

Otomobil, çekici yardımıyla Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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