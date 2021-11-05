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Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömer Deniz Şentürk (30) idaresindeki 03 ABY 762 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Dörtyol kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen M.B, yönetimindeki 38 YT 786 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sıkışmalı kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sinan Yıldırım (40) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları araçtan çıkarılan yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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