Afyonkarahisar'da Solucan Gübresi Üreticileri Dernekleşti

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren solucan gübresi üreticileri dernek kurdu.

Dernek Başkanı Resul Sündük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte faaliyet gösteren solucan gübresi üreticilerini tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Sündük, şöyle konuştu:

"Organik solucan gübresi üreticileri sektörü ile sektörle doğrudan olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel kişi veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanmasını hedefledik. Sektörel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve sektörün geliştirilmesini sağlamak ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve teknik destek vermek amacıyla derneğimizi kurduk."

Sündük, birlik ve beraberliğin yanında derneğin sektöre her türlü desteği sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA