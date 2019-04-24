Genç Kadın, Bir Anlık Dikkatsizliğinin Bedelini Canıyla Ödedi
Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki Kübra Arslan, bir anlık dikkatsizliği sonucu TIR'a arkadan çarptı. Dehşete düşüren kazada genç kadın, feci şekilde can verdi.
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Kübra Arslan hayatını kaybetti.
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.'nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
EKİPLER, GENÇ KIZI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI
Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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EMNIYET DEMIRI YASAL OLMALICevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EMNIYET DEMIRI ZORUNLU DEGILMI ANLAMIYORUM BU KADAR BASIT BIR COZUMU VARCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu tırların alt kısmina demir yapılması zorunlu hale getirilmesi lazım. Yıllardır kaza yapan aracların yarısı tırın altına giriyor ölümle sonuçlanıyor. hiç bir yetkili bir cözüm üretmiyorCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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ÇOK BAKIMLI BİR BAYAN OLARAK SÖYLÜYORUM Kİ, ARAÇ SÜRERKEN ASLA AYNADA KENDİME BAKMIYORUM. . VE ÇOK TELEFON BAĞIMLISI BİR BAYAN OLARAK İNANIN ARAÇ KULLANIRKEN ÇALSA DAHİ BAKMIYORUM. . ARACI DURDURUP BAKIYORUM. . ARAÇ KULLANIRKEN GÖZÜM SÜREKLİ YOLDA VE ETRAFTA. . YAN AYNADAN GÖZÜM ARKADA. . İNSANLAR ÖNCE KENDİLERİ DİKKAT ETMELİ. . YOKSA SONUCU AYNEN BU ŞEKİLDE VAHİM. . ALLAH RAHMET EYLESİN. .Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır