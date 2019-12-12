Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü

12.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:30

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunun 4 kişi hayatını kaybetti.

4 KİŞİ ÖLDÜ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Gömü kasabasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken araç ise hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA