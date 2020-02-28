: Şehidin anne ve babası, şehidin çocuklarına bakmak için gittikleri Ankara'da acı haberi aldılar

28.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:10

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi.

ŞEHİDİN ÇOCUKLARINA BAKMAYA GİTMİŞLER

Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de orada aldıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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