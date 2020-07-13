- Afrodisias'a hayran kaldılar
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- Afrodisias'a hayran kaldılar

- Afrodisias'a hayran kaldılar Aydın ve ilçelerinde görev yapan Nüfus Müdürleri, aylık olağan toplantılarının ardından gezdikleri Karacasu'daki ÜNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesindeki Afrodisias Antik kentine hayran kaldı.

13.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:55

- Afrodisias'a hayran kaldılar

AYDIN - Aydın ve ilçelerinde görev yapan Nüfus Müdürleri, aylık olağan toplantılarının ardından gezdikleri Karacasu'daki ÜNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesindeki Afrodisias Antik kentine hayran kaldı.

Her ay olağan şekilde düzenlenen ve Aydın'ın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim ve değerlendirme toplantılarını bu kez Aydın'ın en uzak ilçeleri arasında yer alan Karacasu'da gerçekleştirildi. Aydın İl Nüfus Müdürlüğünde görev yapan il ve ilçe nüfus müdürleri toplantının ardından kenti gezdi. ÜNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesindeki Afrodisias Antik kentine de bir gezi düzenlenen nüfus müdürlerine Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal ve Müze görevlileri tarafından 2017 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine kaydedilen Afrodisias Müzesi ve Örenyeri gezdirildi. Yılda yaklaşık 250 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği antik kente hayran kaldıklarını belirten nüfus müdürleri, buranın mutlaka gezilip-görülmesi gerektiğini ifade etti.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun ve tedbirler kapsamında müzeyi ve ören yerini gezdiklerini ifade eden Aydın İl Nüfus Müdürü Berrin Cebeli yaptığı konuşmada, "İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerimizle her ay olağan şekilde gerçekleştirdiğimiz toplantıları farklı farklı ilçelerde yapmaktayız. Bu ay da toplantımızı Karacasu İlçe Nüfus Müdürlüğümüz ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından her birimizin büyük merakla beklediği Afrodisias Antik kenti gezimizi gerçekleştirdik. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Aydın'da çok sayıda antik kent ve müze var. Bunların her birini mutlaka gezip görmemiz gerekiyor. Afrodisias harika bir yermiş. Karacasu kaymakamımız Ahmet Soley'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. O günün heykeltıraşları ile bugünün heykeltıraşları arasında çok fark var" dedi.

Sultanhisar Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Kemal Korkmaz, "Mükemmel bir müze. Bizim de Sultanhisar'da Nysa Antik Kentimiz var ve bizde de daha yer yüzüne çıkmayan eserler var. Aydın antik kentler açısından çok önemli bir yer. Bu ayki toplantımızı Karacasu'da yaptığımız için çok memnun kaldım" diye konuştu.

Karpuzlu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Handan Candan ise, "Daha önce duymuştum ama bugün fırsat bulabildik ve gezdik. Herkese de tavsiye ederim. Mutlaka buraya gelip görsünler" dedi.

(AS-MU-OD-Y)

- Afrodisias'a hayran kaldılar

Kaynak: İHA

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